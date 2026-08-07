Das Filterset für den Matratzenreiniger garantiert eine konstant hohe hygienische Reinigungsleistung. Eine essenzielle Rolle spielt hierbei die zweistufige Filterung, die durch das Zusammenwirken des Schaumfilters im Staubbehälter und dem separaten Motorschutzfilter gewährleistet wird. Der Schaumfilter nimmt zunächst zuverlässig größere Partikel auf, durch diese effektive Vorfilterung wird der dahinter liegende Filter wirkungsvoll vor schnellem Verstopfen geschützt. Das Ergebnis ist eine dauerhaft hohe Saugkraft ohne spürbaren Leistungsabfall während des Reinigungsvorgangs. Darüber hinaus vermindert die doppelte Filterbarriere den Verschleiß des Gerätemotors. Der nachgeschaltete Motorschutzfilter fängt selbst feinste Staubpartikel ab und schützt den Motor dadurch zuverlässig. Dieser Schutzmechanismus erhöht die Langlebigkeit des Matratzensaugers signifikant. Für die langfristige Sicherstellung der vollen Funktionalität wird empfohlen, sowohl den Schaumfilter als auch den Motorschutzfilter nach jeder Nutzung zu reinigen.