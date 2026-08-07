Le kit de filtration destiné au nettoyeur pour matelas assure une puissance de nettoyage élevée constante et hygiénique. Un rôle essentiel revient ici à la filtration à deux phases garantie par l'association du filtre mousse dans le bac à poussière et du filtre de protection du moteur séparé. Le filtre mousse offre dans un premier temps une rétention fiable des grosses particules – une préfiltration efficace qui a pour effet de prévenir un colmatage rapide du filtre situé en aval. Il en résulte une puissance d'aspiration élevée durable sans perte de puissance notable pendant le processus de nettoyage. Par ailleurs, la double barrière de filtration diminue l'usure du moteur de l'appareil. Le filtre de protection du moteur installé en aval capture même les particules de poussière les plus fines et protège ainsi de manière fiable le moteur. Ce mécanisme de protection augmente significativement la longévité de l'aspirateur pour matelas. Afin d'assurer durablement une fonctionnalité maximale, il est recommandé de nettoyer aussi bien le filtre mousse que le filtre de protection du moteur après chaque utilisation.