Die Filterbeutel aus reißfestem Vliesmaterial sind auf die Multifunktionsstation des RVF 7 und die Absaugstation des RCV 5 zugeschnitten und punkten durch das äußerst robuste Material und einen hohen Staubrückhalt. So wird eine dauerhaft hohe Absaugleistung der Station gewährleistet, und der Saugroboter kann noch autonomer eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind 3 Beutel enthalten.