Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l)
Die hochwertigen Vliesfilterbeutel für die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort und die Absaugstation des RCV 5 sorgen für einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub.
Die Filterbeutel aus reißfestem Vliesmaterial sind auf die Multifunktionsstation des RVF 7 und die Absaugstation des RCV 5 zugeschnitten und punkten durch das äußerst robuste Material und einen hohen Staubrückhalt. So wird eine dauerhaft hohe Absaugleistung der Station gewährleistet, und der Saugroboter kann noch autonomer eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind 3 Beutel enthalten.
Merkmale und Vorteile
Vliesmaterial für optimalen Staubrückhalt und gleichbleibende Saugleistung
Reißfestes Vliesmaterial, hervorragend geeignet bei längerer Anwendung
Verschließbare Stauböffnung für eine hygienische Entsorgung des Filterbeutels
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|185 x 155 x 145
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden