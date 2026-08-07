FJ 24 Schaumdüse
Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.
Manchmal braucht es mehr als nur Wasser, um richtig saubere Ergebnisse zu erzielen. Mit der FJ 24-Schaumdüse gelingt dies mühelos. Einfach den 0,3-Liter-Tank mit Home & Garden-Reinigungsmittel befüllen, Schaumdüse auf die Verlängerung aufstecken und los geht’s: Dank des gründlichen Schaums und der bei Bedarf drehbaren Strahlebene wird nun alles spielend leicht sauber. Und durch das bewährte Quick Connect-System kann die Verbindung zwischen Schaumdüse und Verlängerungsrohr mit nur einer Hand gelöst werden, damit zu einem anderen Zubehör gewechselt werden kann. Die FJ 24-Schaumdüse ist geeignet für die KHB- und OC 6-18-Modelle, nicht jedoch für die Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,3 Liter Volumen
- Behälter enthält ausreichend Reinigungsmittel für eine Akkuladung.
Einfacher Wechsel zu unterschiedlichen Reinigungsmitteln
- Spielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern.
Kraftvoller Schaum
- Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Behälterinhalt ist jederzeit sichtbar.
Verstellbarer Strahlwinkel
- Ermöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten.
Quick Connect-Anschluss
- Dank des bewährten Quick Connect-Systems müheloser Zubehörwechsel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|205 x 93 x 132
Anwendungsgebiete
- Balkon
- Blumenkübel
- Dekoobjekte (Blumentöpfe etc.)
- Fahrräder
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Gartenspielzeug
- Motorräder und -roller
- Mülltonnen
- Jalousien / Rollläden
Zubehör
FJ 24 Schaumdüse Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
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