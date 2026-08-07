Canon à mousse FJ 24
Le canon à mousse FJ 24 portable pour l'application des détergents Home & Garden avec les modèles KHB et OC 6-18.
Parfois, il faut plus que juste de l'eau pour obtenir des résultats parfaitement propres. Cela ne demande aucun effort avec le canon à mousse FJ 24. Il suffit de remplir le réservoir de 0,3 litre de détergent Home & Garden, de fixer le canon à mousse sur la rallonge et c'est parti : grâce à la mousse abondante et au jet modifiable en fonction des besoins, tout est désormais propre en toute simplicité. Et grâce au système Quick Connect éprouvé, le raccord entre le canon à mousse et le tube rallonge peut être défait d'une seule main afin de pouvoir passer à un autre accessoire. Le canon à mousse FJ 24 convient pour les modèles KHB et OC 6-18, mais pas pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Réservoir pouvant contenir 0,3 litre
- Le réservoir contient suffisamment de détergent pour une charge de la batterie.
Changement simple entre différents détergents
- Avec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants.
Mousse puissante
- Nettoyage sans effort de toutes les surfaces.
Réservoir du détergent transparent
- Le contenu du réservoir est visible à tout moment.
Angle de projection réglable
- Permet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.
Raccord rapide Quick Connect
- Changement d'accessoire sans effort grâce au système Quick Connect éprouvé.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 93 x 132
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Bac à fleurs
- Objets décoratifs (pots de fleurs etc.)
- Vélos
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Jouet de jardin
- Motos et scooters
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
Accessoires
Pièces de rechange Canon à mousse FJ 24
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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