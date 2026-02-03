Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 Battery Set
Nettoyeur sans fil moyenne pression compact pour un nettoyage d'appoint sans raccordement au secteur. Avec l'application Home & Garden, batterie interchangeable de 18 V et chargeur. Le tuyau d'aspiration est disponible séparément.
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur : le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide et efficace en déplacement ou autour de la maison. Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler. Un tuyau d'aspiration disponible séparément permet un nettoyage mobile grâce à l'utilisation d'eau provenant de puits, de citernes, de seaux ou de cours d'eau naturels. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Une vaste gamme d'accessoires étend les possibilités d'utilisation de l'OC 6-18 : ainsi, une lance Multi Jet 5 en 1 pour un nettoyage encore plus flexible, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable est incluse et peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique, grâce à la technologie temps réel innovante, la capacité restante pendant l'utilisation, la charge et le stockage. Avec l'application Home & Garden pour des conseils pratiques sur l'appareil et son utilisation.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobile
- Indépendant des sources de courant grâce à la technologie sans fil.
- Nettoyage possible même sans raccordement d'eau grâce au tuyau d'aspiration ou au chariot avec réservoir à eau de 12 litres (tous deux disponibles séparément).
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
- Un chariot à eau remplissable de 12 l est disponible comme accessoire en option.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- 24 bar de pression (max.) pour un nettoyage d'appoint efficace.
- Permet un nettoyage en douceur, sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Flexible
- Maniement facile du flexible.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.5
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 241 x 204
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance d'arrosage: court et long
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Jouet de jardin
- Appareils et outils de jardinage
- Poubelles
- Bac à fleurs
- Vélos
- Roues
- Stores vénitiens/volets roulants
- Tente/équipement de camping
Accessoires
Détergents
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange OC 6-18 Battery Set
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.