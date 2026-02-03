Mobile Outdoor Cleaner OC 6-18 Premium Battery Set
Nettoyeur sans fil moyenne pression avec l'application Home & Garden, batterie interchangeable de 18 V et chargeur, mobile pour un nettoyage d'appoint rapide sans raccordement au secteur et à l'eau. Le tuyau d'aspiration est disponible séparément.
Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur ou à l'eau : le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 Premium est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide en déplacement ou autour de la maison. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres avec une poignée télescopique rétractable sert de support mobile pour le nettoyeur sans fil moyenne pression. Si un raccordement d'eau est disponible, l'appareil peut également être utilisé sans réservoir. Grâce à un tuyau d'aspiration disponible séparément, il est possible d'utiliser l'eau provenant de puits, de seaux ou de cours d'eau naturels. Le pistolet de nettoyage et la lance d'arrosage peuvent être fixés sur le réservoir pour le transport. La vaste gamme d'accessoires rend l'OC 6-18 Premium encore plus polyvalent : ainsi, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable est incluse et peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique la capacité restante grâce à la technologie temps réel. Avec l'application Home & Garden pour des conseils pratiques sur l'appareil et son utilisation.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage autonome et mobile
- Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres permet un nettoyage indépendant en déplacement. L'eau suffit pour 3 à 5 vélos très encrassés ou plusieurs objets comme les chaises de jardin/de camping.
- Le réservoir peut être rempli à n'importe quel robinet et son bouchon vissé prévient les fuites.
- Indépendant de tout raccordement au secteur grâce à la technologie sans fil (batterie disponible séparément).
Mobilité optimale grâce aux roues et à la hauteur de poignée ergonomique.
- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
- Grandes roues pour un transport sécurisé et pratique en terrain accidenté ou dans les allées de jardin.
Rangement des accessoires sur la machine
- Le flexible, le pistolet et la lance d'arrosage se rangent facilement sur l'appareil, avec un encombrement minimal et en toute sécurité.
- Le compartiment à accessoires à l'arrière du chariot à eau offre de la place pour d'autres accessoires.
- Tous les accessoires sont toujours à portée de main, même en déplacement.
Moyenne pression efficace et idéalement adaptée
- Jusqu'à 24 bar de pression d'eau pour un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur.
- Permet un nettoyage sécurisé et fiable, y compris des surfaces délicates.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|max. 24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|max. 200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|gris
|Poids sans accessoires (kg)
|5.7
|Poids emballage inclus (kg)
|8.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 321 x 586
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Buse à jet plat
- Filtre à eau intégré
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Roues
- Poignée télescopique
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 12 l
- Type de flexible: Tuyau flexible moyenne pression
- Pistolet de nettoyage: Pistolet moyenne pression
- Lance d'arrosage: court et long
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Bac à fleurs
- Roues
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
- Jouet de jardin
Accessoires
Détergents
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange OC 6-18 Premium Battery Set
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.