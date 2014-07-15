Flachfaltenfilter KFI 7420

Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.

Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Asche- und Trockensauger AD 3, AD 2 und AD 4 Premium
Für eine langanhaltende Saugleistung
Einfach austauschbar
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 197 x 97 x 48
Anwendungsgebiete
  • Asche