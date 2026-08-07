Die leistungsstarke, robuste, aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Flachstrahldüse ist dank ihrer kurzen Ausführung nahezu universell zur Reinigung von beispielsweise Industrieanlagen, Spritzgussformen oder Mährobotern geeignet. Dabei beseitigt sie nicht nur mühelos auch stärkste Verschmutzungen, sondern überzeugt insbesondere an engen, schwer zugänglichen Stellen, wie etwa in Motorräumen. Auch das gezielte, abrasive Trockeneisstrahlen von Flächen und Objekten mit komplexen Geometrien und aus unterschiedlichen Materialien wird durch die in der Pistole drehbare Düse ermöglicht. Ausgestattet mit einem Schnellwechselsystem – für ein schnelles, einfaches und komfortables Handling.