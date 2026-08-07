Buse à jet plat, courte, Powerbuse, Ø 3 mm
Powerbuse à jet plat courte, parfaite pour les applications abrasives dans les endroits difficiles d'accès à utiliser avec les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Avec système de changement rapide.
Grâce à son format court, cette buse à jet plat performante, robuste, fabriquée à partir d'aluminium et d'acier inoxydable permet une utilisation presque universelle pour le nettoyage, par exemple des installations industrielles, des moules de moulage par injection ou des robots tondeuses. Non seulement elle n'a aucun mal à éliminer même les salissures les plus extrêmes, mais elle se montre aussi tout particulièrement convaincante aux endroits étroits et difficiles d'accès, par exemple dans les compartiments moteur. La buse orientable dans le pistolet permet également un nettoyage cryogénique abrasif ciblé des surfaces et des objets aux géométries complexes et fabriqués à partir de divers matériaux. Équipée d'un système de changement rapide – pour un maniement rapide, facile et pratique.
Caractéristiques et avantages
Buse à jet plat courte et maniable
- Élimination aisée des dépôts les plus tenaces grâce à d'excellentes performances.
- Très faible consommation d'air comprimé et de CO₂.
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Conception robuste et durable
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|97 x 22 x 22
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le décapage de composants de machine
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses