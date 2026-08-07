Grâce à son format court, cette buse à jet plat performante, robuste, fabriquée à partir d'aluminium et d'acier inoxydable permet une utilisation presque universelle pour le nettoyage, par exemple des installations industrielles, des moules de moulage par injection ou des robots tondeuses. Non seulement elle n'a aucun mal à éliminer même les salissures les plus extrêmes, mais elle se montre aussi tout particulièrement convaincante aux endroits étroits et difficiles d'accès, par exemple dans les compartiments moteur. La buse orientable dans le pistolet permet également un nettoyage cryogénique abrasif ciblé des surfaces et des objets aux géométries complexes et fabriqués à partir de divers matériaux. Équipée d'un système de changement rapide – pour un maniement rapide, facile et pratique.