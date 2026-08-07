Die CNS 18-30 Führungsschiene ist das ideale Zubehörteil für die CNS 18-30 Battery Akku-Kettensäge und bietet zahlreiche Vorteile. Die Schiene lässt sich schnell und einfach wechseln und zeichnet sich durch ihre hohe Robustheit und Langlebigkeit aus. Zusammen mit der Kette bietet die Führungsschiene maximale Sicherheit durch einen geringen Rückschlageffekt, der ein sicheres und kontrolliertes Arbeiten sowie eine optimale Schnittleistung ermöglicht für eine Vielzahl von Anwendungen. Die CNS 18-30 Führungsschiene ist die perfekte Wahl für jeden, der eine zuverlässige und leistungsstarke Kärcher Kettensäge für die Gartenarbeit benötigt.