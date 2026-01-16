Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery
Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.
Die Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery von Kärcher eignet sich dank ihres geringen Gewichts und der idealen Schwertlänge perfekt für einen komfortablen und vielfältigen Einsatz in der Baumpflege. Dank einer hervorragenden Kettengeschwindigkeit gehen Schnittarbeiten schnell und mühelos von der Hand. Durch das werkzeuglose Kettenspannsystem und die automatische Kettenschmierung ist die Akku-Kettensäge sehr einfach zu bedienen. Die Kombination aus Kettensägenbremse und 2-Faktoren-Entriegelung macht sie besonders sicher. Im Lieferumfang enthalten sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz und eine Ölflasche.
Merkmale und Vorteile
Werkzeuglose KettenspannungMüheloses Spannen der Kette per Drehknopf.
Automatische KettenschmierungFür einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.
RückschlagschutzKette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.
Krallenanschlag
- Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut.
Erstklassige Geschwindigkeit
- Kettengeschwindigkeit von 10 m/s – für schnelle Schnittarbeit.
Vielfältiger Anwendungseinsatz
- Das 30 Zentimeter lange Schwert ist vielseitig einsetzbar.
Sicherheitsentriegelung
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge.
Transparenter Öltank
- Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden.
Bürstenloser Motor
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Führungsschiene (cm)
|30
|Kettengeschwindigkeit (m/s)
|10
|Kettenteilung
|3/8" LP
|Treibgliedstärke
|1,1 mm / 0,043"
|Anzahl der Treibglieder
|45
|Öltank Kapazität (ml)
|200
|Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
|101
|Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3.5
|Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|5.2
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø Äste: 10 cm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Führungsschiene
- Sägekette
- Ölflasche
Ausstattung
- Kettenschutz
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- Ölstandsanzeige
Anwendungsgebiete
- Äste
- Brennholz
- Bäume
CNS 18-30 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.