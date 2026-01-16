Tronçonneuse à batterie CNS 18-30 Battery
Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.
Avec son faible poids et sa longueur de lamier idéale, la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery de Kärcher est parfaite pour une utilisation confortable et variée lors de l'entretien des arbres. Grâce à la vitesse hors pair de la chaîne, les travaux de coupe s'effectuent rapidement et sans efforts. Avec le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne, la tronçonneuse sans fil est très facile à utiliser. La combinaison du frein de chaîne et du double déverrouillage la rend particulièrement sûre. Inclus : l'outil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.
Caractéristiques et avantages
Tension de la chaîne sans outilsTension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton tournant.
Lubrification automatique de la chaînePour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse sans fil.
Protection anti-reculLa chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.
Griffe
- Guidage sûr et coupes précises en fixant la tronçonneuse sur la matière à couper.
Vitesse hors pair
- Vitesse de la chaîne de 10 m/s – pour des travaux de coupe rapides.
Applications variées
- Le lamier de 30 centimètres permet diverses utilisations.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche tout démarrage involontaire de la tronçonneuse.
Réservoir d'huile transparent
- Le niveau d'huile peut être contrôlé à tout moment à travers une fenêtre transparente.
Moteur sans balais
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Rails de guidage (cm)
|30
|Vitesse de chaîne (m/s)
|10
|Pas de la chaîne
|3/8" LP
|Épaisseur du maillon moteur
|1.1 mm / 0.043"
|Nombre de maillons
|45
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|200
|Niveau de puissance acoustique garanti (dB (A))
|101
|Valeur de vibration poignée avant (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3.5
|Valeurs de vibration poignée arrière (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5.2
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.4
|Poids emballage inclus (kg)
|5.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø de branche : 10 cm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Rails de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- Bouteille d'huile
Équipement
- Protège-chaîne
- Tension de la chaîne sans outils
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne
- Indicateur de niveau d'huile
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Branches
- Bois de chauffage
- Arbres
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange CNS 18-30 Battery
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.