Die volle Kontrolle: Bei der Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control lassen sich die Druckstufen und die Reinigungsmitteldosierung ganz einfach per +/– -Tasten steuern. Damit auch besonders hartnäckiger Schmutz kein Thema ist, kann über die Pistole ein zusätzlicher Boost Mode aktiviert werden, der noch mehr Power liefert. Neben der Steuerung an der Pistole können die Druckeinstellungen auch ganz einfach und bequem über die Kärcher Home & Garden App auf die Pistole übertragen werden. Auf dem LCD-Display der G 180 Q Smart Control haben Sie Ihre Einstellung jederzeit im Blick – egal bei welchem Wetter. Die Pistole inklusive Quick Connect-Anschluss eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe.