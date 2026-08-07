Der robuste RCX Mähroboter ist von sich aus gut vor Regen und Sonne geschützt, die Garage kann die Lebensdauer des Geräts jedoch zusätzlich erhöhen. Das stabile Kunststoffdach schützt vor starkem Niederschlag und Sonneneinstrahlung, was die Optik und Funktionalität des Geräts aufrecht erhält. Das Dach der Garage kann aufgeklappt werden, um komfortabel den Rasenmähroboter in der Ladestation zu bedienen. Das Aufstellen der Garage ist in wenigen Handgriffen erledigt, und diese kann mit den 4 mitgelieferten Erdnägeln fest auf dem Boden fixiert werden.