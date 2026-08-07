Garage RCX
Le garage protège le robot tondeuse RCX de la pluie et du soleil. Le toit du garage est rabattable pour vous permettre d'accéder au robot tondeuse et de l'utiliser dans sa station de charge.
De par sa conception robuste, le robot tondeuse RCX est déjà bien protégé de la pluie et du soleil. Cependant, le garage permet prolonger davantage la durée de vie de l'appareil. Son toit en plastique solide le protège des fortes précipitations et des rayons du soleil, et préserve ainsi son aspect et sa fonctionnalité. Le toit du garage est rabattable pour accéder facilement au robot tondeuse dans sa station de charge. Le garage se monte en un tournemain et se fixe solidement au sol à l'aide des quatre piquets fournis.
Caractéristiques et avantages
Protection contre les intempéries
- Sous son garage, le robot tondeuse est à l'abri des précipitations et du soleil.
- Cette protection permet d'augmenter sa durée de vie.
Installation facile
- Le garage se monte en un tournemain.
- Les quatre piquets fournis permettent de l'ancrer solidement au sol, rapidement et en toute sécurité.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|3.4
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|885 x 625 x 380