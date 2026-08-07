De par sa conception robuste, le robot tondeuse RCX est déjà bien protégé de la pluie et du soleil. Cependant, le garage permet prolonger davantage la durée de vie de l'appareil. Son toit en plastique solide le protège des fortes précipitations et des rayons du soleil, et préserve ainsi son aspect et sa fonctionnalité. Le toit du garage est rabattable pour accéder facilement au robot tondeuse dans sa station de charge. Le garage se monte en un tournemain et se fixe solidement au sol à l'aide des quatre piquets fournis.