HEPA 13-Filter*
Spezieller Hochleistungsfilter, der 99,95 % aller Partikel über 0,3 µm zuverlässig filtert. Mit aufwändiger Dichtung zum Schutz vor Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenkot. *(EN: 1822:1998)
Der HEPA 13-Filter filtert zuverlässig 99,95 % aller Partikel über 0,3 µm. Der spezielle Hochleistungsfilter ist mit einer besonders aufwändigen Dichtung zum Schutz vor Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenkot versehen.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher DS Staubsauger mit Wasserfilter
Zuverlässige Filterung allergieverursachender Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Ausscheidungen von Milben
Schneller und einfacher Wechsel
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|165 x 111 x 55