Filtre HEPA 13*
Le filtre HEPA 13 élimine en toute fiabilité 99,95 % des particules de plus de 0,3 µm. Le filtre haute efficacité spécial est équipé d’un joint d’excellente qualité qui protège du pollen, des spores fongiques, des bactéries et des déjections d’acariens.
Caractéristiques et avantages
Convient aux aspirateurs Kärcher DS avec filtre à eau
Filtration fiable des pollen allergènes, des spores de moisissure, des bactéries et d'excréments d'acariens
Remplacement rapide et facile
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 111 x 55