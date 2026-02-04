HK 7,5 Hochdruckschlauchset
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Zum Lieferumfang des Zubehörsets gehören ein 7,5-Meter-Hochdruckschlauch, eine ergonomische Hochdruckpistole und ein Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klassen K 2-K 7. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.
Merkmale und Vorteile
Adapterstück
- Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckschlauch
- Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
- Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (bar)
|180
|Länge (m)
|7.5
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 60
Kompatible Geräte
Zubehör
HK 7,5 Hochdruckschlauchset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.