Die Kegelstrahldüse eignet sich mit ihrem besonders weichen und angenehmen Duschstrahl besonders für die Reinigung von Haustieren wie Hunden oder auch nur für deren Pfoten. Ideal nach Spaziergängen, bevor der Hund wieder ins Auto, ins Haus oder in die Wohnung darf. Die Düse erzeugt einen Strahl im Niederdruckbereich (vergleichbar mit einem Strahl aus dem Hauswasserhahn) und ist deshalb absolut unbedenklich für die Anwendung an Tieren.