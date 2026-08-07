Das KV 4 Fliesentuch lässt sich mittels Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Durch die clevere Kombination aus abtragenden und aufsaugenden Fasern wird der Schmutz optimal gelöst und aufgenommen. Die hervorstehenden und abrasiven Fasern passen sich Oberflächen optimal an und entfernen hartnäckige Verschmutzungen auf Fliesen und in Fugen, wie zum Beispiel Seifenreste, schnell und rückstandslos.