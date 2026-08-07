KV 4 Fliesentücher
Das Fliesentuch ist durch abtragende und aufsaugende Fasern optimal für Schmutz auf Fliesen und Fugen geeignet. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen.
Das KV 4 Fliesentuch lässt sich mittels Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Durch die clevere Kombination aus abtragenden und aufsaugenden Fasern wird der Schmutz optimal gelöst und aufgenommen. Die hervorstehenden und abrasiven Fasern passen sich Oberflächen optimal an und entfernen hartnäckige Verschmutzungen auf Fliesen und in Fugen, wie zum Beispiel Seifenreste, schnell und rückstandslos.
Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
Waschbar
- Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Hervorstehende, abrasive Fasern
- Perfekte Fugenreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 12
Anwendungsgebiete
- Fliesen