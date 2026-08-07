Chiffons pour carrelage KV 4
Avec ses fibres abrasives et absorbantes, le chiffon pour carrelage est optimal pour les carreaux et les joints encrassés. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.
Le chiffon pour carrelage KV 4 se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. L'association astucieuse des fibres abrasives et absorbantes permet de décoller et d'absorber la saleté de manière optimale. Les fibres abrasives en saillie s'adaptent parfaitement aux surfaces pour éliminer rapidement et intégralement les saletés tenaces telles que les résidus de savon sur les carreaux et dans les joints.
Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
Lavable
- Lavable à 60 °C, réutilisable.
Fibres abrasives en saillie
- Nettoyage parfait des joints.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|261 x 106 x 12
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Petits carreaux