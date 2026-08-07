KV 4 Multitücher Pack
Leistungsstarkes Kombiset aus Scheuertuch, Fliesentuch und Softtuch. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen und für jede Oberflächenanforderung geeignet.
Optimale Reinigung: Das Kombiset, bestehend aus einem Scheuertuch, einem Fliesentuch und einem Softtuch, bietet für jede Oberflächenanforderung das passende Produkt. Die Tücher lassen sich durch eine Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 befestigen. Mit diesem Set reinigen Sie leichte und hartnäckige Verschmutzungen sowie empfindliche und robuste Oberflächen. Ein weiterer Vorteil: Die Tücher sind waschbar und somit nach der Reinigung sofort wiederverwendbar.
Merkmale und Vorteile
Einfaches Anbringen und Entfernen
Waschbar
- Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Spezial-Wischtücher
- Perfekt geeignet für sämtliche Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 12
Anwendungsgebiete
- Kratzunempfindliche Oberflächen
- Sensible Oberflächen