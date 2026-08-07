Optimale Reinigung: Das Kombiset, bestehend aus einem Scheuertuch, einem Fliesentuch und einem Softtuch, bietet für jede Oberflächenanforderung das passende Produkt. Die Tücher lassen sich durch eine Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 befestigen. Mit diesem Set reinigen Sie leichte und hartnäckige Verschmutzungen sowie empfindliche und robuste Oberflächen. Ein weiterer Vorteil: Die Tücher sind waschbar und somit nach der Reinigung sofort wiederverwendbar.