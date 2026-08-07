KV 4 Multitücher Pack

Leistungsstarkes Kombiset aus Scheuertuch, Fliesentuch und Softtuch. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen und für jede Oberflächenanforderung geeignet.

Optimale Reinigung: Das Kombiset, bestehend aus einem Scheuertuch, einem Fliesentuch und einem Softtuch, bietet für jede Oberflächenanforderung das passende Produkt. Die Tücher lassen sich durch eine Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 befestigen. Mit diesem Set reinigen Sie leichte und hartnäckige Verschmutzungen sowie empfindliche und robuste Oberflächen. Ein weiterer Vorteil: Die Tücher sind waschbar und somit nach der Reinigung sofort wiederverwendbar.

Merkmale und Vorteile
Einfaches Anbringen und Entfernen
Waschbar
  • Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Spezial-Wischtücher
  • Perfekt geeignet für sämtliche Oberflächen.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 3
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 261 x 106 x 12
Anwendungsgebiete
  • Kratzunempfindliche Oberflächen
  • Sensible Oberflächen