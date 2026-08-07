Set de chiffons assortis KV 4
Set assorti performant, composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux. Faciles à fixer sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et adaptés aux besoins de toutes les surfaces.
Nettoyage optimal : composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux, le set assorti fournit le produit adapté, quels que soient les besoins de la surface à nettoyer. Les chiffons se fixent facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Ce set vous permet de nettoyer les salissures légères et tenaces, sur les surfaces délicates et robustes. Autre avantage : les chiffons sont lavables et donc réutilisables immédiatement après le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Fixation et retrait faciles
Lavable
- Lavable à 60 °C, réutilisable.
Chiffons spéciaux
- Parfaits pour toutes les surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|261 x 106 x 12
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Surfaces résistantes aux rayures
- Surfaces fragiles