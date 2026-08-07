Set de chiffons assortis KV 4

Set assorti performant, composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux. Faciles à fixer sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et adaptés aux besoins de toutes les surfaces.

Nettoyage optimal : composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux, le set assorti fournit le produit adapté, quels que soient les besoins de la surface à nettoyer. Les chiffons se fixent facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Ce set vous permet de nettoyer les salissures légères et tenaces, sur les surfaces délicates et robustes. Autre avantage : les chiffons sont lavables et donc réutilisables immédiatement après le nettoyage.

Caractéristiques et avantages
Fixation et retrait faciles
Lavable
  • Lavable à 60 °C, réutilisable.
Chiffons spéciaux
  • Parfaits pour toutes les surfaces.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 3
Couleur Blanc
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 261 x 106 x 12
Domaines d'utilisation
  • Surfaces résistantes aux rayures
  • Surfaces fragiles