Nettoyage optimal : composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux, le set assorti fournit le produit adapté, quels que soient les besoins de la surface à nettoyer. Les chiffons se fixent facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Ce set vous permet de nettoyer les salissures légères et tenaces, sur les surfaces délicates et robustes. Autre avantage : les chiffons sont lavables et donc réutilisables immédiatement après le nettoyage.