KV 4 Soft Tücher

Das KV 4 Soft Tuch ist sehr schonend und eignet sich für leichte Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen.

Optimale Reinigung: Das KV 4 Soft Tuch reinigt durch seine feinen Fasern besonders schonend und fusselfrei. Durch eine Klettbefestigung lässt sich das Tuch leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Optimal geeignet für kratzempfindliche Oberflächen wie Küchenfronten, Holz und Bildschirme.

Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Waschbar
  • Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 261 x 106 x 6
Anwendungsgebiete
  • Sensible Oberflächen