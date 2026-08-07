KV 4 Soft Tücher
Das KV 4 Soft Tuch ist sehr schonend und eignet sich für leichte Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen. Mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 zu befestigen.
Optimale Reinigung: Das KV 4 Soft Tuch reinigt durch seine feinen Fasern besonders schonend und fusselfrei. Durch eine Klettbefestigung lässt sich das Tuch leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Optimal geeignet für kratzempfindliche Oberflächen wie Küchenfronten, Holz und Bildschirme.
Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
- Einfaches Anbringen und Entfernen.
Waschbar
- Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 6
Anwendungsgebiete
- Sensible Oberflächen