Chiffons doux KV 4
Le chiffon doux KV 4 nettoie tout en douceur et convient aux salissures légères sur les surfaces délicates. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.
Nettoyage optimal : doté de fibres fines, le chiffon doux KV 4 non pelucheux nettoie tout en douceur. Le chiffon se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Optimal pour les surfaces sujettes aux rayures telles que les façades de cuisine, le bois et les écrans.
Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
- Se fixe et se retire facilement.
Lavable
- Lavable à 60 °C, réutilisable.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|261 x 106 x 6
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Surfaces fragiles