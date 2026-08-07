KV 4 Wischtuch
Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.
Das waschbare Wischtuch lässt sich dank Klettsystem spielend einfach am vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernen – für einen schnellen und komfortablen Wischtuchwechsel.
Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
- Durch die Klettbefestigung lässt sich das Wischtuch ganz einfach und schnell austauschen.
Waschbar
- Das Wischtuch ist wiederverwendbar.
Geeignet für KV 4
- Das Wischtuch eignet sich für die Reinigung aller glatten Oberflächen mit dem KV 4.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|110 x 265 x 20
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen