KV 4 Wischtuch

Einfach genial: das Wischtuch mit Klettbefestigung für die mühelose Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4.

Das waschbare Wischtuch lässt sich dank Klettsystem spielend einfach am vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernen – für einen schnellen und komfortablen Wischtuchwechsel.

Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
  • Durch die Klettbefestigung lässt sich das Wischtuch ganz einfach und schnell austauschen.
Waschbar
  • Das Wischtuch ist wiederverwendbar.
Geeignet für KV 4
  • Das Wischtuch eignet sich für die Reinigung aller glatten Oberflächen mit dem KV 4.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 110 x 265 x 20
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Glastische
  • Wandfliesen