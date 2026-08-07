Bonnette KV 4

Tout simplement géniale : équipée d'un système de bandes autoagrippantes, cette garniture de nettoyage permet d'éliminer facilement les saletés sur toutes les surfaces lisses avec le nettoyeur vibrant KV 4 alimenté par batterie.

Grâce au système autoagrippant, la garniture lavable se fixe en un tournemain sur le nettoyeur KV 4 alimenté par batterie, et se retire tout aussi facilement – pour un remplacement rapide et confortable de la garniture.

Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
  • La garniture peut être remplacée facilement et rapidement grâce au système de bandes autoagrippantes.
Lavable
  • La garniture est réutilisable.
Convient pour le KV 4
  • La garniture convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses avec le KV 4.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Blanc
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 110 x 265 x 20
Domaines d'utilisation
  • Des surfaces lisses
  • Fenêtres et vitres
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Tables vitrées
  • Carrelages