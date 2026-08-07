Bonnette KV 4
Tout simplement géniale : équipée d'un système de bandes autoagrippantes, cette garniture de nettoyage permet d'éliminer facilement les saletés sur toutes les surfaces lisses avec le nettoyeur vibrant KV 4 alimenté par batterie.
Grâce au système autoagrippant, la garniture lavable se fixe en un tournemain sur le nettoyeur KV 4 alimenté par batterie, et se retire tout aussi facilement – pour un remplacement rapide et confortable de la garniture.
Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
- La garniture peut être remplacée facilement et rapidement grâce au système de bandes autoagrippantes.
Lavable
- La garniture est réutilisable.
Convient pour le KV 4
- La garniture convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses avec le KV 4.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|110 x 265 x 20
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages