Ein perfekter Rasen beginnt mit einem perfekten Schnitt. Und den gibt’s nur mit dem richtigen Messer. Das Rasenmähermesser für den LMO 2-18 mit einer Schnittbreite von 32 Zentimetern erzielt selbst an schwierigen Stellen im Garten die gewünschte Schnitthöhe. Das hochwertige, extra scharfe Stahlmesser hinterlässt keine ausgefransten Grashalme oder Unebenheiten. Damit liefert der Akku-Rasenmäher zuverlässig ein einwandfreies Schnittgebnis. Steht ein Wechsel des Rasenmähermessers an, reichen wenige Handgriffe – schon kann es weitergehen und der einzigartige Geruch von frisch geschnittenem Gras geschnuppert werden.