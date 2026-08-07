Une pelouse parfaite commence par une coupe parfaite. Et celle-ci n'est possible qu'avec la bonne lame. Dotée d'une largeur de coupe de 32 centimètres, la lame pour la tondeuse LMO 2-18 permet d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée, même aux endroits difficiles d'accès du jardin. Cette lame en acier haut de gamme et particulièrement tranchante ne laisse derrière elle ni brins d'herbe effilochés ni hauteurs de pelouse inégales. Ainsi, la tondeuse à batterie garantit à coup sûr un résultat de coupe irréprochable. Lorsque la lame de tondeuse doit être changée, quelques gestes suffisent pour que le travail puisse reprendre et que l'odeur unique de l'herbe fraîchement coupée puisse se répandre.