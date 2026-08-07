Lame LMO 2-18
Quelques gestes suffisent pour installer la lame de tondeuse en acier de haute qualité sur la tondeuse à batterie LMO 2-18. Sur une largeur de coupe de 32 cm, elle assure des résultats de coupe nets.
Une pelouse parfaite commence par une coupe parfaite. Et celle-ci n'est possible qu'avec la bonne lame. Dotée d'une largeur de coupe de 32 centimètres, la lame pour la tondeuse LMO 2-18 permet d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée, même aux endroits difficiles d'accès du jardin. Cette lame en acier haut de gamme et particulièrement tranchante ne laisse derrière elle ni brins d'herbe effilochés ni hauteurs de pelouse inégales. Ainsi, la tondeuse à batterie garantit à coup sûr un résultat de coupe irréprochable. Lorsque la lame de tondeuse doit être changée, quelques gestes suffisent pour que le travail puisse reprendre et que l'odeur unique de l'herbe fraîchement coupée puisse se répandre.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- Grâce à la forme élaborée de la lame, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse à batterie LMO 2-18.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|32
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|316 x 67 x 10
Domaines d'utilisation
- Pelouse