Eine breite Schneise sauber geschnittenen Rasens hinterlassen die extra scharfen Stahlmesser mit dem akkubetriebenen 36-46 Battery-Rasenmäher: 46 Zentimeter in der Breite bei variabler Schnitthöhe und kein ausgefranster Grashalm darunter. Dabei sind die Rasenmähermesser nicht nur scharf, sie sind zudem so geformt, dass das Schnittgut rückstandsfrei im Fangsack landet, sodass kein Nachrechen vonnöten ist. Gewechselt werden die Rasenmähermesser ganz einfach mit nur wenigen Handgriffen an einer Schraube.