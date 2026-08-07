Les lames très affûtées en acier de la tondeuse sans fil LMO 36-46 Battery progressent en laissant derrière elle un gazon parfaitement tondu : elles travaillent sur une largeur de 46 centimètres pour toutes les hauteurs de coupe et n'effilochent pas les brins d'herbe. Les lames sont non seulement tranchantes, mais aussi formées de façon à acheminer l'herbe coupée dans le sac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse, ce qui évite de repasser derrière avec un râteau. Le changement des lames de la tondeuse s'effectue en quelques gestes simples grâce à une seule vis de fixation.