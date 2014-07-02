Mikrofaser-Wischbezüge
Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen.
Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen wie Glas bzw. Fenster. Zusammen mit der Sprühflasche, dem Fensterwischer des WV und dem Fensterreiniger-Konzentrat garantiert er streifenfreie Sauberkeit. So geht die Fensterreinigung so leicht von der Hand wie nie zuvor.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mikrofaser-Pad mit abrasiven sowie weichen Fasern
- Schmutz wird optimal von der Oberfläche gelöst und im Tuch aufgenommen
- Durch die abrasiven Fasern werden selbst hartnäckige Verschmutzungen einfach von der Oberfläche gelöst
- Die weichen Fasern nehmen den Schmutz optimal auf.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen