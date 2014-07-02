La bonnette en microfibres assure une élimination optimale des saletés sur toutes les surfaces lisses comme les surfaces vitrées ou les fenêtres. Associée au pulvérisateur, à la raclette à vitres du WV ou au détergent concentré pour vitres, elle garantit des surfaces propres sans traces. Le nettoyage des fenêtres n'aura jamais été plus facile.