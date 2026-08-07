Das MJ 180 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten, druckreduzierten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen des Strahlrohrs, damit ist ein aufwendiger Strahlrohrwechsel nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet auch in der Handhabung dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.