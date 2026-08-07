MJ 180 4-in-1 multi jet
MJ 180 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
Das MJ 180 4-in-1 Multi Jet bietet 4 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: den Reinigungsmittelstrahl, den Hochdruckflachstrahl, die Rotordüse und den breiten, druckreduzierten Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen des Strahlrohrs, damit ist ein aufwendiger Strahlrohrwechsel nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig überzeugt das Multi Jet auch in der Handhabung dank 25 Prozent weniger Gewicht, im Vergleich zum Kärcher Vorgänger MJ 3-in-1. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto.
Merkmale und Vorteile
Wahl des passenden Strahls durch Drehen am Strahlrohr
- Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel.
Vier Strahlarten in einem Strahlrohr
- Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breiter Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten.
Mit Montagehilfe an der Sprühlanze
- Für eine korrekte Installation und Anwendung.
25 % Gewichtsreduktion¹⁾
- Mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 6 und K 7
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
¹⁾ Im Vergleich zum Gewicht des Kärcher Vorgängers MJ 3-in-1 Multi Jet.
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune
- Fassaden kleinerer Häuser
- Gartengeräte und -werkzeuge