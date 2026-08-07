La lance Multi Jet 4 en 180 4 MJ -1 offre 4 types de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large à pression réduite. Le choix du jet adapté s'effectue par simple rotation de la lance d'arrosage, ce qui évite tout changement fastidieux de lance. Par ailleurs, la lance Multi Jet convainc par sa maniabilité avec un poids réduit de 25 % par rapport à la précédente lance 3 en 1 MJ de Kärcher. Convient pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des gammes K 6 et K 7. L'outil polyvalent pour la maison, le jardin et la voiture.