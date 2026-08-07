Das Multi Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist das Mehrfachstrahlrohr perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das MJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.