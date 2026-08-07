MJ 24 5-in-1 Multi Jet

Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.

Das Multi Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist das Mehrfachstrahlrohr perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das MJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.

Merkmale und Vorteile
5-in-1-Strahlrohr
  • 5 verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr.
Zeitersparnis
  • Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Reinigen und Bewässern in einem Schritt
  • Ein Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig.
Punktstrahl
  • Reinigen von Fugen, Spalten oder engen Zwischenräumen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen.
Flachstrahl
  • Reinigen von Oberflächen und Objekten.
Spülstrahl
  • Gelösten Schmutz wegspülen.
Nebelstrahl
  • Pflanzen von Staub oder Pollen befreien sowie leicht bewässern.
Gießstrahl
  • Pflanzen bewässern.
Quick Connect-Anschluss
  • Einfacher und schneller Wechsel.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 58 x 60
Anwendungsgebiete
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
  • Blumenkübel
  • Reinigung von Blättern
  • Pflanzenbewässerung
Zubehör