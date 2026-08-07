MJ 24 5-in-1 Multi Jet
Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.
Das Multi Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist das Mehrfachstrahlrohr perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Quick Connect-Anschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör mit nur einer Hand. Das MJ 24 ist kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18-Modellen.
Merkmale und Vorteile
5-in-1-Strahlrohr
- 5 verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Reinigen und Bewässern in einem Schritt
- Ein Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig.
Punktstrahl
- Reinigen von Fugen, Spalten oder engen Zwischenräumen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen.
Flachstrahl
- Reinigen von Oberflächen und Objekten.
Spülstrahl
- Gelösten Schmutz wegspülen.
Nebelstrahl
- Pflanzen von Staub oder Pollen befreien sowie leicht bewässern.
Gießstrahl
- Pflanzen bewässern.
Quick Connect-Anschluss
- Einfacher und schneller Wechsel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 58 x 60
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Blumenkübel
- Reinigung von Blättern
- Pflanzenbewässerung