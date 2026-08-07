Multi Jet 5 en 1 MJ 24
Lance multijet polyvalente 5 en 1 pour les modèles KHB et OC 6-18 : la MJ 24 avec jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. Pratique à régler par simple rotation de la tête de buse.
La lance Multi Jet fournit 5 types de jet en une seule lance d'arrosage : jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. La lance multijet est ainsi parfaitement adaptée à diverses applications. Le choix du jet adéquat se fait de manière très simple et pratique en tournant la tête de buse. Le raccord Quick Connect permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire d'une seule main. La lance MJ 24 est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Lance 5 en 1
- 5 types de jet dans une lance unique.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Nettoyer et arroser d’un seul geste
- Inutile de passer au tuyau d'arrosage et à la poignée-pistolet.
Jet crayon
- Permet de nettoyer les joints, les fentes ou les espaces étroits et d’éliminer les salissures ponctuelles.
Jet plat
- Permet de nettoyer surfaces et objets.
Jet de rinçage
- Permet d’éliminer la saleté détachée.
Jet nuage
- Élimine la poussière et le pollen sur les plantes, tout en les arrosant.
Jet de coulée
- Permet d’arroser les plantes.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 58 x 60
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
- Nettoyage de feuilles
- Arrosage des plantes