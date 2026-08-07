La lance Multi Jet fournit 5 types de jet en une seule lance d'arrosage : jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. La lance multijet est ainsi parfaitement adaptée à diverses applications. Le choix du jet adéquat se fait de manière très simple et pratique en tournant la tête de buse. Le raccord Quick Connect permet de fixer rapidement et facilement un autre accessoire d'une seule main. La lance MJ 24 est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.