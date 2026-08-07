Staub auf Möbeln, Lampen oder elektronischen Geräten kann bei ungeeigneten Reinigungsmethoden unschöne Spuren oder sogar Kratzer hinterlassen. Mit dem Möbelpinsel, der aus weichen Borsten besteht, reinigen Sie die verschiedenen Oberflächen genauso gründlich wie sanft und garantiert ohne Beschädigungen. Der Möbelpinsel kann als zusätzliches Zubehör für unseren Staubsauger VC 5 gekauft werden und ist einfach am Gerät anzubringen.