Möbelpinsel
Der aus weichen Borsten bestehende Möbelpinsel entfernt sanft Staub auf Regalen, Lampen, empfindlichen Oberflächen und elektronischen Geräten.
Staub auf Möbeln, Lampen oder elektronischen Geräten kann bei ungeeigneten Reinigungsmethoden unschöne Spuren oder sogar Kratzer hinterlassen. Mit dem Möbelpinsel, der aus weichen Borsten besteht, reinigen Sie die verschiedenen Oberflächen genauso gründlich wie sanft und garantiert ohne Beschädigungen. Der Möbelpinsel kann als zusätzliches Zubehör für unseren Staubsauger VC 5 gekauft werden und ist einfach am Gerät anzubringen.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Kompaktsauger VC 5
Einfache Anbringung am Gerät
Weiche Borsten garantieren eine schonende Reinigung
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|117 x 41 x 71
Anwendungsgebiete
- Möbel
- Sensible Oberflächen