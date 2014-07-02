Papierfilterbeutel KFI 222

2-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung. Die Papierfilterbeutel überzeugen zudem durch hohe Reißfestigkeit und halten Staub zuverlässig zurück. Im Lieferumfang enthalten sind 5 Beutel.

Merkmale und Vorteile
2-lagig
  • Reißfestigkeit
  • Hervorragende Filterleistung
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 5
Farbe Braun
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 240 x 120 x 7
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Trockener Schmutz