Sachets filtre papier pour aspiro cieuse KFI 222
Sac filtrant papier à 2 couches à capacité filtrante élevée et à haute résistance à la déchirure. Contenu de la livraison : 5 sacs
Sac filtrant papier à 2 couches à capacité filtrante élevée. Ces sacs filtrants papier présentent également une haute résistance à la déchirure et retiennent efficacement la poussière. Livraison par lot de 5 sacs.
Caractéristiques et avantages
Deux couches
- Résistance à la déchirure
- Excellente capacité de filtration
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 120 x 7
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche