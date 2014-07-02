Sachets filtre papier pour aspiro cieuse KFI 222

Sac filtrant papier à 2 couches à capacité filtrante élevée. Ces sacs filtrants papier présentent également une haute résistance à la déchirure et retiennent efficacement la poussière. Livraison par lot de 5 sacs.

Caractéristiques et avantages
Deux couches
  • Résistance à la déchirure
  • Excellente capacité de filtration
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur marron
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 240 x 120 x 7
  • Saleté sèche