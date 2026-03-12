Parkettdüse
Die Kärcher Parkettdüse mit weichen Borsten für die schonende Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen Hartböden.
Die Parkettdüse mit weichen Borsten für eine schonende Reinigung von Hartböden wie Parkett und Laminat sowie Kork, PVC, Linoleum und Fliesen.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Staubsauger & Staubsauger mit Wasserfilter
Weicher Borstenkranz aus Naturhaar (Rosshaar)
- Für eine sanfte und schonende Reinigung ohne Kratzer.
Flexibles Gelenk
- Sehr gute Wendigkeit und Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|301 x 175 x 54
Anwendungsgebiete
- Sensible Oberflächen