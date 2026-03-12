Suceur parquet
Suceur parquet Kärcher à poils souples pour nettoyer en douceur les parquets et autres sols durs délicats.
Suceur parquet à poils souples pour nettoyer en douceur les sols durs tels que le parquet ou le stratifié, mais aussi les sols en liège, en PVC, en lino et en carrelage.
Caractéristiques et avantages
Convient aux aspirateurs poussières et aspirateurs poussières avec filtre à eau Kärcher
Brosse cylindrique souple en poils naturels (crins)
- Pour un nettoyage délicat et en douceur sans rayures.
Joint flexible
- Très bonne maniabilité et simplicité d'utilisation sous les meubles.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|301 x 175 x 54
Domaines d'utilisation
- Surfaces fragiles