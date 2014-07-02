Polierpads (universal)
3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat.
3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat. Für Polierergebnisse, die sich sehen lassen können.
Merkmale und Vorteile
Polierpad aus hochwertigem Woll-Imitat
- Perfekte Polierergebnisse auf allen Bodenbelägen
- Maschinenwäsche 60 °C möglich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Anwendungsgebiete
- Hartböden