Pads lustrants (universels)
3 patins lustrants pour polir parfaitement tous les sols durs
3 patins lustrants pour la cireuse FP 303. Idéal pour le lustrage des surfaces dures comme le parquet, la pierre, le linoléum, le liège et les sols en PVC ou aggloméré laminé. Pour des résultats de lustrage brillants.
Caractéristiques et avantages
Pad de lustrage en laine d'imitation de qualité supérieure
- Résultats de lustrage parfaits sur tous les revêtements de sol
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 125 x 10
Domaines d'utilisation
- Sols durs