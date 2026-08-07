PowerControl Strahlrohr 042
Für jede Reinigungsaufgabe die passende Reinigungsleistung ermöglicht unser PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 042. Stufenlose, präzise Druckverstellung direkt im Griffbereich.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Mit der stufenlosen Druckverstellung unseres PowerControl-Strahlrohrs 042 stimmen Sie die Reinigungsleistung nun optimal auf die jeweilige Reinigungsaufgabe ab, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Ergonomisch sinnvoll im direkten Griffbereich platziert sind Anpassungen damit kinderleicht zu realisieren. Zur weiteren Optimierung steigert die patentierte Kärcher Powerdüsenkontur dabei die Reinigungsleistung um rund 40 Prozent. Ein spezieller Niederdruckmodus ermöglicht die gezielte Ausbringung von Reinigungsmitteln und auch der Arbeitswinkel ist durch die innovative Strahlebenenverstellung mühelos justierbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
Videos
PowerControl Strahlrohr 042 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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