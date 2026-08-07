Lance de pulvérisation PowerControl 042
Notre lance d'arrosage PowerControl avec la taille de buse 042 permet d'adapter la puissance de nettoyage à chaque tâche de nettoyage. Réglage précis et en continu de la pression, directement dans la zone de prise.
Ni trop, ni trop peu : grâce au réglage de la pression en continu qu'offre notre lance d'arrosage PowerControl 042, vous pouvez désormais adapter de manière optimale la puissance de nettoyage à la tâche de nettoyage à effectuer, sans vous interrompre. Grâce à sa position ergonomique et pratique, directement dans la zone de prise, les ajustements deviennent un jeu d'enfants. Afin d'optimiser davantage l'utilisation, l'effet Powerbuse Kärcher breveté augmente la puissance de nettoyage d'environ 40 %. Un mode basse pression spécial permet d'appliquer exactement la quantité nécessaire de détergent, tandis que le réglage du jet par niveau garantit un ajustement facile de l'angle d'arrosage.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
Vidéos
Pièces de rechange Lance de pulvérisation PowerControl 042
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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