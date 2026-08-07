PS 20 Flächenreiniger
Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.
Der PS 20 Powerschrubber für KHB- und OC 6-18-Modelle ist mit 2 integrierten Düsen versehen, verfügt über einen Spritzschutz mit Borsten und ist um 90° drehbar. So können auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.
Merkmale und Vorteile
Zwei integrierte Düsen
- Effizientere Reinigung von Flächen im Vergleich zum Einfachstrahlrohr.
Kompakte Bauweise
- Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Zwei Verlängerungsrohre
- Je nach Anwendung kann der PS 20 Handheld mit oder ohne Verlängerungen genutzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|729 x 198 x 768
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Treppen
- Wege
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
PS 20 Flächenreiniger Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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