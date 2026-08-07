Nettoyeur de surfaces PS 20
Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal des modèles KHB et OC 6-18 pour nettoyer les petites surfaces et les escaliers.
La brosse nettoyante haute performance PS 20 pour les modèles KHB et OC 6-18 intègre deux buses, dispose d’une protection anti-éclaboussures munie de poils et peut pivoter à 90°. Elle permet également d'atteindre plus facilement les endroits difficiles d'accès.
Caractéristiques et avantages
Deux buses intégrées
- Nettoyage plus efficace des surfaces par rapport au tube à jet simple.
Conception compacte
- Idéal pour nettoyer les zones d’accès difficile.
Deux tubes de rallonge
- Selon l’application la brosse sol PS 20 est utilisable avec ou sans extensions.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|729 x 198 x 768
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Escaliers
- Chemins
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Pièces de rechange Nettoyeur de surfaces PS 20
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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