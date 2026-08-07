Schaumdüse
Handliche Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln für die besonders gründliche Reinigung. Wird direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert.
Für richtig saubere Ergebnisse: Die Schaumdüse ermöglicht die Zugabe von Reinigungsmitteln beim Einsatz des Mobile Outdoor Cleaners OC 3 und sorgt für eine gründlichere, effizientere und schonendere Reinigung mit einer besseren Verteilung des Reinigungsmittels. Sie erzeugt einen kraftvollen Schaum, der gut auf Oberflächen haftet und auch schwer zugängliche Stellen erreicht – ideal für die gründliche Reinigung von Fahrrädern, Gartenmöbeln & Co. Die Schaumdüse wird direkt an der Pistole montiert. Das Reinigungsmittel kann einfach in die Schaumdüse eingefüllt werden. Die Düse ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Kraftvoller SchaumMühelose und gründliche Reinigung verschiedener Oberflächen (z. B. Fahrräder, Gartenmöbel).
Verstellbarer StrahlwinkelErmöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten.
Einfacher Wechsel unterschiedlicher ReinigungsmittelSpielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern. Besonders anwenderfreundlich.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Füllstand ist jederzeit sichtbar.
Behälter mit 0,35 Liter Volumen
- Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|165 x 61 x 105
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Motorräder und -roller
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel